Il 16 aprile, alla ChorusLife Arena di Bergamo, si terrà l’evento “Stanno tutti invitati” con Pio e Amedeo. Tra gli ospiti annunciati ci sono personaggi come Da Vinci, Belen Rodriguez e Lino. L’appuntamento vedrà la partecipazione di diversi protagonisti dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo, con momenti di intrattenimento e spettacolo che coinvolgeranno il pubblico presente.

Terzo e ultimo appuntamento con Stanno Tutti Invitati, lo show evento di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. Dopo il successo della seconda puntata, seguita la settimana scorsa da 2.206.000 spettatori pari al 17,14%, in lieve calo rispetto al debutto, si conclude oggi il progetto del duo comico dedicato al traguardo dei 25 anni di carriera. Ad accompagnarli anche stasera ci sarà un nutrito parterre di ospiti e amici del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, tutti attesi per l'occasione sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo. La messa in onda, ancora una volta, è fissata alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stanno Tutti Invitati, con Pio e Amedeo: ospiti e anticipazioni del 16 aprile

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NOTIZIA IMPORTANTISSIMA! Domani saremo in onda su Canale 5 in prima serata con Pio e Amedeo nel programma "Stanno tutti invitati". Ci vediamo domani sera dalle 21:20 in poi. Roby, Dodi, Red e Riccardo #POOH60 #PioeAmedeo #Canale5 - facebook.com facebook