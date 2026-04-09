Nella serata del 9 aprile, sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si terrà uno spettacolo speciale con la partecipazione di diversi ospiti, tra cui Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi e Gigi. Tra gli intervistati e i protagonisti, anche i comici Pio e Amedeo, che condurranno la serata. L’evento, annunciato ufficialmente, vede la presenza di artisti noti e si svolgerà in un contesto di intrattenimento pubblico.

Nuovo appuntamento con Stanno Tutti Invitati, lo show evento di Pio e Amedeo in prima serata su Canale 5. Dopo il grande successo della puntata d'esordio del 2 aprile, seguita da 2.620.000 spettatori pari al 20% di share, prosegue il progetto del duo comico dedicato al traguardo dei 25 anni di carriera. Ad accompagnarli, un nutrito parterre di ospiti e amici del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, tutti attesi per l'occasione sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo. La messa in onda, ancora una volta, è fissata alle 21.20 su Canale 5 con il secondo dei tre appuntamenti in programma. Con Stanno tutti invitati, il duo foggiano riavvolge il nastro di un quarto di secolo, per ripercorrere insieme 25 anni di sketch, set cinematografici, teatri e studi televisivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stanno Tutti Invitati, con Pio e Amedeo: ospiti e anticipazioni del 9 aprile

Stanno tutti invitati, anticipazioni del 9 aprile: Pio e Amedeo puntano tutto sugli ospitiPio e Amedeo stanno festeggiando 25 anni di carriera invitando… tutti, con il loro show Stanno tutti invitati, in onda con il secondo appuntamento...

Leggi anche: Stanno tutti invitati, ospiti aprile 2026: le anticipazioni del nuovo show di Pio e Amedeo

Temi più discussi: Pio e Amedeo - Stanno tutti invitati: Waiting for... la prima puntata Video; Stanno tutti invitati, gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo; Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo festeggiano 25 anni di carriera; Pio e Amedeo, con Stanno tutti invitati si ride. Ma il loro show è un grande déjà-vu.

Stanno tutti invitati, anticipazioni del 9 aprile: Pio e Amedeo puntano tutto sugli ospitiStasera 9 aprile va in onda il secondo appuntamento di Stanno tutti invitati: gli ospiti di Pio e Amedeo per festeggiare 25 anni di carriera ... dilei.it

Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo festeggiano i primi 25 anni di carrieraIl giovedì sera in prima serata un grande show ricco di ospiti su Canale 5. A Sorrisi raccontano i retroscena ... sorrisi.com

Stanno Tutti Invitati: ospiti e anticipazioni della seconda puntata del 9 aprile #stannotuttiinvitati #pioeamedeo x.com

Giovedì 9 aprile 2026 su Canale 5 torna il divertimento con la seconda puntata di “Stanno tutti invitati” del duo comico foggiano Pio e Amedeo E voi avete visto la prima puntata Vi è piaciuta La guarderete anche questa settimana Scrivete i vostri com - facebook.com facebook