Scontri Askatasuna obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per due arrestati

Due giovani di Torino sono stati costretti a presentarsi ogni giorno alla polizia dopo essere stati fermati durante gli scontri avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero di Askatasuna. La polizia ha deciso di adottare questa misura nei loro confronti, che sono stati identificati tra i partecipanti ai disordini. Nessuno dei due ha ancora parlato pubblicamente, ma intanto le autorità intendono fare chiarezza su quanto successo.

Due giovani torinesi, fermati durante i violenti scontri scaturiti dalla manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale anarchico Askatasuna a Torino, sono stati posti sotto l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'ordinanza, emessa dal giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida dell'arresto, rappresenta una delle ultime mosse procedurali in un caso che ha acceso i riflettori su un'altra pagina di tensione sociale nel cuore del Paese. Gli episodi risalgono al 2 febbraio 2026, quando migliaia di persone si sono riversate per le strade della città piemontese, in un'atmosfera già tesa dopo le decisioni del Comune di procedere allo sgombero del centro sociale situato nel quartiere di San Salvario.

