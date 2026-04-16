Stadio San Siro Scaroni | Entro l’estate avremo un progetto nuovo

Il presidente del Milan ha annunciato che entro l’estate sarà presentato un nuovo progetto per lo stadio San Siro. Attualmente sono coinvolti due studi di architettura di rilievo che stanno lavorando sul piano. La comunicazione è stata fatta durante un evento dedicato al futuro del Meazza, che ha visto la partecipazione di diverse figure del mondo calcistico e dell’architettura. Nessuna data precisa è stata fornita, ma l’obiettivo è di arrivare a una proposta concreta in tempi brevi.

“Ci sono due studi di architettura importanti al lavoro, tutto questo prima dell'estate”. Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso dell’evento ‘Il Foglio a San Siro’, a proposito del futuro del Meazza.“Deve essere approvato da tutti i milanesi”“Oggi questo stadio è di proprietà.🔗 Leggi su Milanotoday.it NUOVO STADIO SAN SIRO: COLPO DI SCENA CLAMOROSO, PROGETTO DA 1,4 MILIARD DI EURO Notizie correlate Milan, Scaroni annuncia: «Nuovo San Siro? Prima dell’estate presenteremo il progetto». Cosa ha detto il presidente rossoneroCalciomercato Inter: scelto il sostituto di Bastoni in caso di partenza del difensore! Chi arriverebbe al suo posto, ecco i nomi in lizza Bernardo... Leggi anche: Marotta: "Rinnovo Chivu? Una formalità". Scaroni: "Prima dell'estate il progetto San Siro" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: No, rinnovare San Siro non è impossibile; Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026; Bufera San Siro, scatta l’inchiesta sulla vendita: la lunga lista degli indagati; Scaroni: Prima dell’estate presenteremo il progetto del nuovo San Siro. Paolo Scaroni annuncia che il progetto del nuovo stadio del Milan sarà presentato entro l’estateLe dichiarazioni di Paolo Scaroni sulla situazione dello stadio di San Siro e l’importanza di una visione condivisa tra Milan e Inter per il futuro di Milano. Paolo Scaroni, presidente dell’AC Milan, ... notiziemilan.it Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha fatto questo annuncio sul progetto del nuovo San Siro. Queste le sue dichiarazioniMilan, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha fatto questo annuncio sul progetto del nuovo San Siro. Queste le sue dichiarazioni ... calcionews24.com Pianetamilan.it. . Queste le parole di Scaroni, presente all’evento “Il Foglio a San Siro”, sul nuovo stadio in co-operazione con l’Inter e sugli obiettivi del #Milan… Dal nostro @stebre96 facebook Scaroni: "L'obiettivo del Milan è sempre stato il posto Champions e sono convinto che ce la faremo. Non è stata una bella settimana. Lo scudetto ci piace molto, infatti mi piace da pazzi lo stadio del Sassuolo per quello che abbiamo vissuto lì. Io non mi sono m x.com