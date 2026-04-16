Il presidente dell'Inter ha dichiarato che il rinnovo di Chivu rappresenta una formalità, mentre il dirigente del Milan ha annunciato che il progetto per lo stadio di San Siro sarà completato prima dell'estate. Il campionato è attualmente molto compresso, con 20 squadre in corsa, creando un calendario fitto e difficile da gestire. Entrambi i club stanno concentrando le loro attenzioni su questioni di mercato e infrastrutture.

Inter, Milan, Nazionale, la crisi del calcio italiano, la questione stadio. Sul palco di San Siro, all’evento organizzato dal Foglio, il parterre di protagonisti composto da Marotta, Scaroni, Simonelli e Carnevali ha trattato qualsiasi tema. Partendo dalla. politica: “È fondamentale per risolvere una crisi che secondo me è partita nel 2006 - commenta il presidente dell’Inter -. Abbiamo bisogno che ci accompagni in questa difficile missione che in alcune circostanze supera le nostre teste. Noi, sotto, possiamo garantire la nostra competenza. Ma poi dal punto di vista legislativo ci sono cose molto vecchie. Conosco Abodi da tantissimi anni, lui fa quello che può, ma oggi la situazione è di grande emergenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Rinnovo Chivu? Una formalità". Scaroni: "Prima dell'estate il progetto San Siro"

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