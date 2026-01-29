Pallanuoto femminile l’Italia liquida anche la Turchia e chiude la prima fase degli Europei a punteggio pieno

L’Italia chiude la prima fase degli Europei di pallanuoto femminile con un’altra vittoria. A Funchal, il Setterosa batte la Turchia 25-11 e termina il girone a punteggio pieno, senza rischiare più nulla. La partita si è giocata senza troppi sforzi, visto che l’avversaria era già eliminata. Ora, l’Italia si prepara agli incontri successivi con il primo posto assicurato nel Gruppo C.

Il Setterosa chiude con un’altra netta vittoria la prima fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo: l’Italia, che era già sicura del primo posto nel Gruppo C, liquida nell’ultimo, ininfluente, match, la Turchia, già eliminata, sconfitta per 25-11. L’ Italia avanza alla seconda fase, dove ripartirà con 3 punti, ed affronterà, nel Girone E, Grecia e Francia, con le elleniche che partiranno a loro volta a quota 3: in questo nuovo raggruppamento le prime due classificate andranno in semifinale, incrociando le prime due dell’altro girone che si formerà nella seconda fase, con Spagna, Ungheria, Israele e Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Italia liquida anche la Turchia e chiude la prima fase degli Europei a punteggio pieno Approfondimenti su Pallanuoto Femminile Pallanuoto, Europei 2026: l’Ungheria chiude la prima fase a punteggio pieno. Ok anche la Serbia Agli Europei 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, l’Ungheria conclude la prima fase a punteggio pieno, confermando la propria solidità. Pallanuoto, Italia-Turchia 25-11: Setterosa a punteggio pieno agli Europei Le ragazze del Setterosa vincono ancora e chiudono la prima fase degli Europei di Funchal a punteggio pieno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Pallanuoto Femminile Argomenti discussi: Europei pallanuoto, si chiude la prima fase: l’Italia sostiene l’esame di turco; LIVE Italia-Serbia 17-6, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: vittoria dominante del Setterosa che supera la prima fase; Europei pallanuoto femminile 2026: le convocate dell’Italia. Due rientri importanti; Pallanuoto femminile, l’Italia batte l’Olanda! Squillo del Setterosa in amichevole verso gli Europei. Italia-Turchia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingIl Setterosa agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, dove è già sicuro del primo posto nel ... oasport.it LIVE Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa a caccia della terza vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Turchia, Europei pallanuoto femminile 2026, il ... oasport.it La Nazionale femminile di pallanuoto vince anche la seconda partita battendo la Serbia 17-6 ed è già sicura del primo posto nel girone Anna Bigarello - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.