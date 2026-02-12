Google ha annunciato un nuovo aggiornamento per la sua app Wallet. La nuova versione avrà un’interfaccia più semplice, più pulita e anche più personalizzabile. L’obiettivo è rendere più facile e immediato l’uso quotidiano dell’app, che raccoglie carte di pagamento, biglietti e documenti digitali. L’aggiornamento dovrebbe arrivare presto, senza modifiche drastiche, ma con un’interfaccia più moderna e funzionale.

Google sta lavorando a un importante aggiornamento per Wallet, l’app che raccoglie carte di pagamento, biglietti e documenti digitali in un unico spazio. Le novità non sono ancora pubbliche, ma alcune anticipazioni emerse dal codice delle versioni più recenti mostrano un cambiamento deciso dell’interfaccia, con l’obiettivo di semplificare la gestione dei pass e rendere la home più chiara e funzionale. Secondo le anticipazioni, la nuova schermata principale sarà più minimalista e conterrà solo gli elementi ritenuti davvero rilevanti. I pass più utilizzati potranno essere contrassegnati come preferiti, restando così sempre in primo piano, mentre tutti gli altri verranno spostati in un elenco secondario. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Google Wallet cambia look: la nuova interfaccia sarà più pulita e personalizzabile

Approfondimenti su Google Wallet

Google lavora a un grande aggiornamento per Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

iOS26: Cambia Subito Queste FUNZIONI!

Ultime notizie su Google Wallet

Google Wallet cambia pelle: il redesign punta a ordine, priorità e meno caosNegli ultimi anni Google Wallet è passato dall’essere un semplice contenitore per carte di pagamento a una sorta di cassetto universale dell’ecosiste ... tecnoandroid.it

Google Wallet: nuove misure di sicurezza, cosa cambiaDopo 3 minuti di inattività, Google Wallet richiede una nuova autenticazione per accedere alle carte salvate. Google Wallet permette di conservare carte di credito e carte fedeltà, ma è anche uno ... punto-informatico.it

Google Wallet si rinnova: il nuovo redesign introduce preferiti, filtri alfabetici e una gestione dei pass più ordinata. - facebook.com facebook

Google Wallet sta per cambiare: filtrano altre novità in arrivo per l'interfaccia x.com