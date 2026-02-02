DeepL introduce nuova interfaccia vocale in tempo reale per traduzioni multilingue più fluide e intuitive

DeepL ha annunciato l’arrivo di una nuova interfaccia vocale in tempo reale, pensata per rendere le traduzioni tra più lingue più rapide e naturali. La novità rappresenta un passo avanti importante per chi lavora con le lingue, offrendo uno strumento più fluido e intuitivo. La società ha già messo a disposizione una nuova API dedicata alla traduzione vocale, aprendo la strada a un modo diverso di comunicare in ambito professionale.

DeepL ha reso disponibile una nuova API dedicata alla traduzione vocale in tempo reale, aprendo la strada a un'evoluzione significativa delle interazioni multilingue in ambito professionale. L'innovazione, lanciata nel febbraio 2026, permette a sistemi software sviluppati da aziende e sviluppatori di ricevere flussi audio in ingresso e restituire, in pochi istanti, la trascrizione del parlato nella lingua originale accompagnata da traduzioni in fino a cinque lingue diverse. L'obiettivo è quello di eliminare le barriere linguistiche in tempo reale, rendendo le comunicazioni tra persone di diversa nazionalità più fluide, precise e accessibili anche in contesti ad alta intensità di scambio verbale.

