Spot e Google | il robot che legge i manometri e analizza le fabbriche

Un robot quadrupede, originariamente progettato per esibizioni acrobatiche, sta ora assumendo un ruolo più pratico nel settore industriale. Sviluppato da una società specializzata, il robot è stato adattato per leggere i manometri e analizzare le condizioni delle fabbriche. Questa evoluzione mira a integrare l’automazione e il controllo dei processi produttivi attraverso una tecnologia che combina mobilità e capacità di analisi.

Il quadrupede robotico sviluppato da Boston Dynamics sta affrontando una trasformazione radicale, passando da pura meraviglia acrobatica a strumento di precisione analitica per l’industria. Grazie alla nuova integrazione con il modello Gemini Robotics-ER 1.6 di Google, il celebre Spot è ora in grado di interpretare dati visivi complessi all’interno di contesti produttivi e logistici, superando i limiti della semplice navigazione motoria. Dalla capacità di movimento alla percezione degli strumenti analogici. Se fino a poco tempo fa la notorietà di Spot era legata principalmente alla sua abilità nel correre o nel compiere salti spettacolari, documentati in numerosi filmati virali, l’attenzione si è spostata sulla sua evoluzione professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spot e Google: il robot che legge i manometri e analizza le fabbriche Notizie correlate AlphaGenome, l’IA di Google che legge il Dna per le terapie del futuroFrutto del lavoro dei laboratori di DeepMind, analizza fino a 1 milione di lettere del codice genetico con previsioni ad altissima risoluzione. L’Ia esce dallo schermo ed entra nelle fabbriche, il mercato dei robot umanoidi vale miliardi di euro: “Implicazioni profonde nel lavoro”Mentre il mondo intero e i mercato sono preoccupati dalla possibile “bolla” dell’Intelligenza artificiale, un nuovo rapporto segna già la prossima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: YouTube introduce le pubblicità da 90 secondi non saltabili su TV; Meta sorpasserà Google nella pubblicità digitale entro il 2026; Dai voce al tuo Sì, al via la Campagna nazionale per la donazione di organi e tessuti. Nello spot Luca Ward; Pubblicità: Matt porta on air il nuovo spot dedicato a Le Potatoes su LA7. Nello spot Google per il Super Bowl trionfa il lato umano dell’IAPer promuovere la sua intelligenza artificiale, Gemini, Google ha scelto di puntare su una storia emozionante che unisce un padre e una figlia. Lo spot Dream Job - Il lavoro dei sogni - è andato ... repubblica.it I migliori spot del Super Bowl: c'è tanta AICodex di OpenAI, Gemini di Google e il karaoke di Coinbase: una carrellata con i migliori spot trasmessi in occasione del Super Bowl. È andato in scena l’evento sportivo più seguito dell’anno, il ... punto-informatico.it +++++ ATTENZIONE +++++ Siamo entrati in possesso del prossimo spot con Massimo Lopez di una nota azienda di telecomunicazioni italiana. Dopo una breve riunione di segreteria nazionale, abbiamo deciso di pubblicarlo in anteprima sui nostri social nel facebook Marotta: "Como-Inter bella partita e spot bello per il calcio italiano. Abbiamo vinto con merito contro una squadra che è all'altezza del ruolo ed è protagonista del campionato. Tutti hanno evidenziato che quello di Bonny non fosse rigore, immaginate quel rigore x.com