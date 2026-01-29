AlphaGenome l’IA di Google che legge il Dna per le terapie del futuro

Google ha presentato AlphaGenome, un’intelligenza artificiale che analizza il DNA umano. L’obiettivo è usarla presto per capire le malattie, migliorare i test e trovare nuove terapie. L’azienda punta a sfruttare questa tecnologia per rivoluzionare la medicina del futuro.

Google presenta un decoder del Dna. Dai laboratori di DeepMind, azienda di intelligenza artificiale sotto il controllo di Alphabet, arriva infatti AlphaGenome, modello IA progettato appositamente per analizzare il codice genetico umano e capirne meglio il funzionamento: l’obiettivo è utilizzarlo nel prossimo futuro per comprendere le malattie, migliorare i test di prevenzione e sviluppare persino nuove terapie da adottare. L’annuncio è arrivato sulla rivista scientifica Nature, che gli ha dedicato la copertina, con uno studio firmato da Žiga Avsec, Natasha Latysheva, Pushmeet Kohli. Il fondatore di Google DeepMind Demis Hassabis (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it

