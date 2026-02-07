L’Ia esce dallo schermo ed entra nelle fabbriche il mercato dei robot umanoidi vale miliardi di euro | Implicazioni profonde nel lavoro

L’intelligenza artificiale esce dallo schermo e invade le fabbriche. Il mercato dei robot umanoidi cresce rapidamente e ora vale miliardi di euro. Le aziende cominciano a usare queste tecnologie per sostituire alcuni lavori, e le implicazioni sono evidenti. Mentre si parla di una possibile bolla, le aziende intensificano gli investimenti, e il cambiamento diventa già visibile sul campo.

Mentre il mondo intero e i mercato sono preoccupati dalla possibile "bolla" dell'Intelligenza artificiale, un nuovo rapporto segna già la prossima frontiera dell'Ia. La banca d'investimento Barclays ha pubblicato un nuovo studio intitolato The future of work: Ai gets physical che evidenzia come i robot umanoidi rappresentino il futuro ed il nuovo step dell'Intelligenza artificiale. Progettati con sembianze umane, i robot stanno passando dai laboratori al mondo reale, con il potenziale di rimodellare settori che vanno dalla produzione manifatturiera all'assistenza sanitaria.

