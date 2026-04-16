Sportello Psicologico del Comune di Vieste | Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismo

Da martedì 21 aprile 2026, lo Sportello Psicologico del Comune di Vieste offrirà supporto gratuito contro il bullismo e il cyberbullismo. L’apertura sarà dalle 15:00 alle 17:00 e si svolgerà presso l’Ufficio P. La struttura è attivata in modo sperimentale e si rivolge a chi cerca assistenza in relazione a questi fenomeni. La decisione arriva in seguito a iniziative comunali mirate a contrastare queste problematiche.

Prende avvio martedì 21 aprile 2026, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, lo SportelloPsicologico istituito dal Comune di Vieste, in via sperimentale, presso l’Ufficio P.I.M.(Pronto Intervento Minori). Il nuovo servizio, preannunciato nei giorni scorsi, saràattivo ogni martedì per i mesi di aprile e maggio 2026, è affidato alla dott.ssaFederica Gimma, psicologa selezionata attraverso apposita procedura, e si rivolge aminori, famiglie e personale scolastico. L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione dell’Amministrazione comunale verso ilfenomeno del bullismo e del cyberbullismo, che negli ultimi anni ha assuntodimensioni sempre più rilevanti, coinvolgendo non solo le istituzioni scolastiche mal’intera comunità.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Sportello Psicologico del Comune di Vieste: Martedì 21 aprile parte il supporto gratuito contro bullismo e cyberbullismo Notizie correlate Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo: arriva l’app per il supporto psicologicoUn voucher per cinque incontri online accompagnerà gli studenti contro il disagio e le discriminazioni Oggi l’Italia celebra con forza… Oggi l’Italia... Frattamaggiore, la rete del supporto non si ferma. l’Associazione “Risvegli” riapre lo Sportello d’Ascolto PsicologicoFRATTAMAGGIORE – In un momento storico in cui il benessere mentale è diventato una priorità sociale assoluta, il territorio di Frattamaggiore torna a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: SPORTELLO PSICOLOGICO DEL COMUNE DI VIESTE: MARTEDÌ 21 APRILE PARTE IL SUPPORTO GRATUITO CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO; Fragilità emotive e nuove dipendenze: l’Unical scende in campo con UNInDipendenti; AD ALBIGNASEGO APRE LO SPORTELLO PSICOLOGICO; A Roma psicologo gratis per gli under 30: l’iniziativa del Comune. Foggiani in difficoltà, nasce uno sportello d'ascolto neutro: Ci rivolgiamo anche a chi subisce violenzaAlla Pinacoteca Il 9Cento una giornata tra testimonianze e impegno concreto per rafforzare reti di supporto e cultura del rispetto. In cosa consiste lo sportello del sindacato Uila ... foggiatoday.it Insieme si vince, a Moschiano nasce lo sportello per le famiglieMOSCHIANO- Ha preso oggi ufficialmente il via a Moschiano lo sportello dedicato al progetto Insieme si vince, un’importante iniziativa di supporto sociale e tutela dei minori che trasforma il Comune ... irpinianews.it Il Comune di Vieste ha approvato, in via sperimentale, l’istituzione di uno sportello psicologico dedicato al contrasto del bullismo e del cyberb - facebook.com facebook