Oggi in Italia si accende una luce contro il bullismo e il cyberbullismo. Per aiutare i giovani a superare il disagio e le discriminazioni, arriva un’app che offrirà un voucher con cinque incontri online di supporto psicologico. Un passo concreto per dare loro uno strumento in più contro le difficoltà quotidiane.

Un voucher per cinque incontri online accompagnerà gli studenti contro il disagio e le discriminazioni Oggi l’Italia celebra con forza. Oggi l’Italia celebra con forza la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Questa ricorrenza, istituita nel 2017 grazie all’impegno del Ministero dell’Istruzione, rappresenta un momento di riflessione profonda sulle ferite invisibili di milioni di ragazzi. Il fenomeno colpisce ancora troppi adolescenti nel mondo e spesso genera conseguenze tragiche che la società non può più permettersi di ignorare o sottovalutare minimamente. Mentre le scuole organizzano dibattiti e incontri, il Governo accelera sulla tecnologia lanciando una soluzione per monitorare il benessere degli studenti tra i tredici e i quindici anni. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo: arriva l’app per il supporto psicologico

Approfondimenti su Giornata Mondiale

Questa mattina si è aperta ufficialmente la giornata contro il bullismo.

Il rispetto rappresenta un valore fondamentale nella convivenza quotidiana.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Giornata Mondiale

Argomenti discussi: Giornata mondiale contro il cancro: a che punto è l’Italia rispetto al resto d’Europa?; Giornata mondiale contro il cancro: in Italia la situazione è stabile - AVIS; Giornata Mondiale contro il Cancro. Nel mondo quattro tumori su dieci potrebbero essere prevenuti. Ecco lo studio dell’Oms e dell'Iarc; AIFA sostiene la Giornata Mondiale contro il cancro.

Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismoLa Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo si celebra ogni anno il 7 febbraio per sensibilizzare sull’impatto di un fenomeno che colpisce milioni di giovani nel mondo, provocando gravi ... catania.liveuniversity.it

Oggi la Giornata contro il bullismo, i dati di Telefono AzzurroNel corso del 2025 gestiti 181 casi di bullismo e 24 casi di cyberbullismo. Intanto a scuola arriva un'app dedicata al sostegno psicologico ... tgcom24.mediaset.it

Oggi è la Giornata mondiale contro il bullismo e cyberbullismo e Safer Internet Day, temi complessi che non possono essere affrontati con iniziative sporadiche, ma necessitano una risposta complessiva che coinvolga le diverse figure che si confrontano con i facebook