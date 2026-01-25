A Frattamaggiore, l’Associazione “Risvegli” ripristina lo Sportello d’Ascolto Psicologico, offrendo un servizio di supporto e ascolto gratuito. In un contesto in cui la cura del benessere mentale è sempre più importante, questa iniziativa mira a fornire un punto di riferimento per chi necessita di ascolto e assistenza, contribuendo a rafforzare la rete di sostegno nel territorio.

FRATTAMAGGIORE – In un momento storico in cui il benessere mentale è diventato una priorità sociale assoluta, il territorio di Frattamaggiore torna a offrire un presidio fondamentale di vicinanza e cura. L’Associazione Risvegli ODV, nota per il suo costante impegno nel volontariato, ha annunciato ufficialmente la ripresa delle attività del proprio Sportello d’Ascolto Psicologico. Il servizio si configura come un luogo di ascolto protetto, progettato per garantire all’utente la massima sicurezza e il totale rispetto della privacy. In un contesto spesso segnato dallo stigma, l’iniziativa di Risvegli ODV abbatte le barriere economiche offrendo prestazioni completamente gratuite. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Frattamaggiore, la rete del supporto non si ferma. l’Associazione “Risvegli” riapre lo Sportello d’Ascolto Psicologico

Un nuovo sportello per le vittime con supporto legale e psicologicoÈ stato inaugurato a San Benedetto uno sportello antiviolenza dedicato alle vittime di violenza.

Leggi anche: Violenza di genere, nasce alla Cisl Palermo Trapani lo sportello di ascolto e supporto "Oltre il silenzio"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Nasce il Fracta Teatro Fest: a Frattamaggiore un nuovo spazio per lo spettacolo dal vivo; Nasce il Fracta Teatro Fest: A Frattamaggiore un festival dedicato allo spettacolo dal vivo e alle compagnie amatoriali; Sessana, altro ko: a fare festa è la Bacoli Sibilla; LA SESSANA BATTE IL SANT’ANTONIO ABATE E TORNA ALLA VITTORIA.

Frattamaggiore, addio vecchi tralicci, parte il programma per la demolizioneSaranno demoliti i tralicci della rete elettrica. Otto chilometri quelli da interrare, tra i comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant’Antimo e Sant’Arpino. I lavori al via lunedì , ... ilmattino.it

#Frattamaggiore #LiveOnTheRoadSemaforo verde per la prima edizione del Festival di Teatro dal 1 febbraio al 26 marzo: la mission, fare rete tra le compagnie teatrali. Servizio a cura di Maurizio Cerbone #TheBackGround #Teatro #giovanidiprovincia #Nano x.com

#FRATTAMAGGIORE #LIVEONTHEROAD Semaforo verde per la prima edizione del Festival di Teatro dal 1 febbraio al 26 marzo: la mission, fare rete tra le compagnie teatrali. Servizio a cura di Maurizio Cerbone #NANOTV #TheBackGround #TEATRO #giov - facebook.com facebook