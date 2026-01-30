Celli il 5 febbraio premiazione in Campidoglio società sportive centenarie romane

Martedì 5 febbraio, nel cuore di Roma, si terrà una cerimonia in Campidoglio. Le società sportive che hanno superato i cento anni riceveranno un riconoscimento ufficiale. La città vuole celebrare le tradizioni sportive radicate nel tempo e il ruolo di queste associazioni nella vita romana. La consegna dei premi sarà un momento di festa e di riconoscimento per chi ha mantenuto viva la passione e la storia dello sport locale.

" Martedì 5 febbraio consegneremo in Campidoglio un riconoscimento alle società sportive centenarie di Roma. Non solo un momento celebrativo che abbiamo organizzato come Presidenza dell'Assemblea capitolina, ma anche l'occasione per rinnovare la vicinanza e il sostegno di Roma Capitale a tutte le realtà che hanno e continuano a contribuire alla promozione dello sport nella nostra città". Lo ha annunciato questa mattina la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione della presentazione in Campidoglio di Roma Caput Sport e Impiantistica 2026, evento organizzato da Gesis.

