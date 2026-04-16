Spezia vs Sudtirol trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Spezia e Sudtirol. La partita è importante per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di mantenere la categoria, mentre gli ospiti devono evitare una sconfitta che potrebbe avvicinarli alla zona retrocessione. La sfida si svolge in un contesto di grande tensione e determinazione da parte di entrambe le compagini.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I padroni di casa si giocano una bella fetta di permanenza nella categoria, ma gli altoatesini non possono perdere per non ritrovarsi in zona retrocessione. Spezia vs Sudtirol si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Picco. SPEZIA VS SUDTIROL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I liguri, se non sono all’ultima spiaggia, poco ci manca. La quota salvezza si trova a sei punti, mentre lo spareggio playout a 4 punti. Una vittoria, dunque, sarebbe fondamentale per la squadra di D’Angelo al fine di ravvivare le speranze di rimanere nella categoria.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Spezia vs Sudtirol, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spezia-Südtirol: vendita attiva dalle ore 17:30 di martedì 14 aprile - Spezia Calcio; Lo Spezia in ritiro a Tirrenia fino alla sfida contro il SudTirol; Spezia vs Sudtirol Bolzano | Mercati di previsione; Via alla vendita dei biglietti per Spezia-Sudtirol di sabato. Pronostico Spezia vs Sudtirol – 18 Aprile 2026La sfida del Serie B tra Spezia e Sudtirol si gioca il 18 Aprile 2026 alle 15:00 allo Stadio Alberto Picco. Un appuntamento che promette intensità tattica e ... news-sports.it Il Sudtirol perde El Kaouakibi, che salterà la sfida del PiccoTegola in casa Sudtirol a pochi giorni dalla partita contro lo Spezia. Il tecnico Fabrizio Castori perde l'esterno Hamza El Kaouakibi, ventotto presenze e ... cittadellaspezia.com Il primo segnale radio mai trasmesso da terra a una nave militare non partì dall'Inghilterra. Non partì dall'America. Partì dal golfo di La Spezia, il 17 luglio 1897. Guglielmo Marconi era lì su incarico della Regia Marina, interessata dopo le sue dimostrazioni a Lo - facebook.com facebook La Spezia. In questa ex Oto Melara, cattedrale antica del lavoro italiano, rendiamo omaggio ai caduti della Resistenza pensando al ruolo del lavoro nella costruzione della democrazia italiana. Nell’ottantesimo del ‘46, un anno magico per il nostro paese. 1/ x.com