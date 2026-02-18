Dalla tradizione all’innovazione Spezia città creativa Unesco disegna un futuro ricco di idee
Il nome di Spezia si lega a un cambiamento importante: la città diventa ufficialmente una destinazione creativa Unesco. Questa riconoscenza nasce dalla capacità degli abitanti di trasformare le tradizioni marinare in innovazione. Per esempio, artigiani e artisti locali combinano tecniche antiche con nuove idee, dando vita a progetti che attirano visitatori e investitori.
Il talento della creatività costruita sul mare. Da esigenza quotidiana di vita a visione del futuro grazie alla capacità di tradurre tutta l’esperienza tramandata nel tempo in un volano di economia e futuro. Risorsa e tesoro per i giovani che sempre più guardano all’interno dei confini di casa propria per costruirsi il domani. Spezia è entrata nell’elite italiana e mondiale appuntandosi all’occhiello, grazie al design, il titolo di Città Creative Unesco aggiungendosi a Torino nello stesso settore ma anche a Bologna per la musica, Carrara e Fabriano nell’artigianato, Parma attraverso la gastronomia, Roma culla del cinema e ancora Alba, Milano, Pesaro, Bergamo, Biella, Como, Modena, Bolzano e Faenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
