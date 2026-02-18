Il nome di Spezia si lega a un cambiamento importante: la città diventa ufficialmente una destinazione creativa Unesco. Questa riconoscenza nasce dalla capacità degli abitanti di trasformare le tradizioni marinare in innovazione. Per esempio, artigiani e artisti locali combinano tecniche antiche con nuove idee, dando vita a progetti che attirano visitatori e investitori.

Il talento della creatività costruita sul mare. Da esigenza quotidiana di vita a visione del futuro grazie alla capacità di tradurre tutta l'esperienza tramandata nel tempo in un volano di economia e futuro. Risorsa e tesoro per i giovani che sempre più guardano all'interno dei confini di casa propria per costruirsi il domani. Spezia è entrata nell'elite italiana e mondiale appuntandosi all'occhiello, grazie al design, il titolo di Città Creative Unesco aggiungendosi a Torino nello stesso settore ma anche a Bologna per la musica, Carrara e Fabriano nell'artigianato, Parma attraverso la gastronomia, Roma culla del cinema e ancora Alba, Milano, Pesaro, Bergamo, Biella, Como, Modena, Bolzano e Faenza.

© Lanazione.it - Dalla tradizione all’innovazione. Spezia città creativa Unesco disegna un futuro ricco di idee

Grande successo per l’evento Città Creativa UNESCO per il DesignLa Spezia ha riscosso grande successo durante il primo evento di Città Creativa UNESCO per il Design, dopo che il titolo è stato assegnato alla città nel 2025.

Parma celebra il decennale come Città Creativa Unesco della GastronomiaIl 11 dicembre, Parma ha festeggiato il decennale della sua nomina a Città Creativa UNESCO della Gastronomia.

