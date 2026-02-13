Il tappeto come architettura orizzontale: la superficie che disegna lo spazio. Nel centro di Milano, un nuovo allestimento di esposizione ha messo in evidenza come il tappeto possa trasformare gli ambienti, andando oltre il ruolo di semplice decorazione. La mostra, allestita al Museo del Design, presenta pezzi di artisti contemporanei che sperimentano il tappeto come elemento strutturale e spaziale, sfidando l’idea tradizionale di superficie decorativa. Tra le opere esposte, spicca un grande tappeto realizzato con materiali riciclati, che crea un’intera “pavimentazione” interattiva, invitando il visitatore a

Tempo di lettura: 6 minuti Nel linguaggio comune dell’arredamento, il tappeto viene spesso considerato un complemento: un elemento decorativo utile a scaldare l’ambiente o ad aggiungere colore e texture. In una visione progettuale più contemporanea tuttavia, il tappeto può assumere anche un ruolo strutturale, trasformandosi in una vera e propria architettura orizzontale. Non più quindi un semplice oggetto da appoggiare sul pavimento, ma una superficie capace di organizzare, delimitare e gerarchizzare lo spazio senza ricorrere a pareti o divisioni fisiche. Ripensare il tappeto in questi termini significa attribuirgli una funzione progettuale precisa: costruire relazioni tra volumi e arredi, contribuendo all’impostazione dell’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

