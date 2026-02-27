Nella prima giornata di prove al Chang International Circuit, Aprilia si distingue con un'ottima prestazione, grazie anche a Bezzecchi che si posiziona in testa alla classifica dei tempi. La scuderia italiana mostra una buona risposta dalle prime sessioni, lasciando intravedere possibili sviluppi positivi per il resto del fine settimana. La competizione si accende mentre i piloti affrontano le sfide del circuito thailandese.

Un avvio di stagione segnato da segnali incoraggianti per Aprilia RS-GP nel contesto della prima giornata di prove al Chang International Circuit, che apre la MotoGP 2026 in Thailandia. Le dinamiche in pista hanno evidenziato ritmo e affidabilità tra le grandi protagoniste, offrendo una panoramica immediata delle gerarchie e delle possibili evoluzioni tecniche lungo il weekend. Nella parte alta della classifica, le RS-GP hanno occupato tre dei primi quattro tempi. Bezzecchi ha chiuso in 1'29"346, confermando un momento di forma favorevole. Alle sue spalle, a soli 110 millesimi di distacco, si è piazzata la miglior Ducati proveniente dalla Pertamina Enduro VR46 guidata da Fabio Di Giannantonio con 1'29"456. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Aprilia domina le prime libere in Thailandia con Bezzecchi in testa

