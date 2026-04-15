Nella mattinata di oggi si è verificata una sparatoria in una scuola in Turchia, che ha causato la morte di nove persone. Il ministro dell’Interno ha comunicato che tra le vittime ci sono studenti e insegnanti, mentre altre persone sono state ferite e trasportate in ospedale. La polizia ha immediatamente intervenuto sul luogo dell’incidente per gestire la situazione e avviare le indagini. La scuola è stata evacuata e chiusa temporaneamente.

Il ministro dell’Interno turco, Mustafa Ciftci, ha annunciato che sono in tutto 9 le persone che hanno perso la vita per la sparatoria in una scuola media nel sud est della Turchi a, dove uno studente dello stesso istituto scolastico ha aperto il fuoco ferendo anche 13 persone, prima di morire, suicidandosi o sparandosi nella concitazione. Sei feriti sono gravi, ha aggiunto il ministro, riferisce Anadolu, mentre i morti sono 8 studenti e un insegnante. Secondo Ntv, il padre dello studente killer è stato arrestato e si sospetta che il ragazzo abbia preso le armi utilizzate nella strage da quelle del padre, che è un agente di polizia....🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sparatoria in una scuola in Turchia: nove morti

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