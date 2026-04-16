Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Rivoli dopo aver sparato un colpo d’arma da fuoco all’interno della propria abitazione. Durante la discussedia, la compagna e i figli sono rimasti terrorizzati, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato una pistola scacciacani. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo ulteriori dettagli sulla vicenda.

Eseguito un arresto a Rivoli (Torino), dove un cittadino albanese di 37 anni è stato fermato per maltrattamenti in famiglia dopo aver minacciato la compagna e sparato un colpo d’arma da fuoco in casa. L’episodio è stato segnalato da una donna che ha chiesto aiuto dopo una lite degenerata dall’abuso di alcol. L’intervento della Polizia e la situazione familiare Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa. La richiesta di intervento è partita da una donna che, in preda al terrore, ha riferito di essere stata minacciata dal proprio compagno convivente, il quale, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva esploso un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spara un colpo d'arma da fuoco in casa a Rivoli, arrestato: compagna e figli terrorizzati

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