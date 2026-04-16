Spalletti la Signora e la pelle cambiata | per la Champions meno show più punti
L'allenatore ha guidato la squadra in diverse competizioni, adattando il suo approccio alle esigenze del momento. La sua gestione ha suscitato commenti e analisi tra gli addetti ai lavori, con alcuni che hanno sottolineato un cambio di strategia in ambito europeo. La squadra ha ottenuto risultati che hanno influenzato la classifica e la qualificazione alla prossima fase. La figura del tecnico rimane al centro di discussioni che coinvolgono anche aspetti legati alla comunicazione e alla relazione con i propri calciatori.
Il tecnico è sceso a compromessi: più concretezza. Quattro vittorie nelle ultime cinque sfide e un pareggio. E senza subire gol Tutto si può dire di Spalletti tranne che sia un catenacciaro o un allenatore che badi prima al non prenderle: la sua cifra è sempre stata quella dell'allenatore propositivo, capace di fare giocare bene le sue squadre e di trovare anche le vie più alternative pur di aumentare la forza offensiva del gruppo che ha a disposizione. È sempre stato così e sarà così anche nei prossimi due anni per i quali si è legato alla Juventus: la quale, dopo l'ultimo rocambolesco turno di campionato, ha riacciuffato il quarto posto in classifica mettendo nel mirino anche il Milan, oggi terzo ma in crisi di risultati e magari anche di fiducia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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