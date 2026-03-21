Nel corso della partita contro il Sassuolo, l’allenatore ha reinserito in campo Milik e Vlahovic. Milik, assente da marzo, ha fatto il suo ritorno, mentre Vlahovic, fermo da novembre, è entrato nel finale. L’allenatore ha così deciso di aggiungere due attaccanti alla squadra, nonostante abbia due punti in meno rispetto alla classifica precedente.

Il quarto posto vale una stagione e per sbloccare una partita incarognita dopo un primo tempo gagliardo e il pareggio di Pinamonti, Luciano Spalletti al 78' di Juve-Sassuolo si è inventato le sostituzioni che non ti aspetti. Dentro Dusan Vlahovic che non giocava da fine novembre e pure Arkadiusz Milik, fermo a uno Juve-Monza del 25 maggio 2024.Un messaggio incoraggiante per gli acquisti estivi David e Openda, già sorpassati a destra da Boga, arrivato a gennaio dopo la naftalina di Marsiglia. Con una Juve disegnata con un 3-4-1-2 garibaldino (Conceiçao e Yildiz esterni, Zhegrova sulla trequarti), il match comunque si è acceso come una pira. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milik e Vlahovic, guarda chi si rivede! Spalletti ha due punti in meno ma due attaccanti in più

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