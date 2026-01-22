champions league juventus batte benfica nello show di spalletti la dea cade contro il bilbao

Nella notte della Champions League, la Juventus di Spalletti ha ottenuto una vittoria importante contro il Benfica, confermando il buon momento del club. Nel contempo, l’Atalanta ha subito una sconfitta contro il Bilbao, non riuscendo a mantenere il vantaggio iniziale. Questi risultati evidenziano le diverse fortune delle squadre italiane nella competizione europea, sottolineando le sfide e le opportunità che si presentano in questa fase della stagione.

Nella sfida contro il Benfica, Spalletti si prende la scena e porta la sua Juventus alla vittoria. La Dea invece spreca il vantaggio e subisce la rimonta del Bilbao Serata di Champions dal doppio volto per le italiane. La Juventus di Luciano Spalletti annienta il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta spreca il vantaggio e si fa rimontare dall’Athletic Bilbao. La vera star dei bianconeri non è in campo, ma in panchina. Luciano Spalletti dà prova di uno show allo Stadium che garantisce i playoff alla Juventus. Il tecnico nel secondo tempo butta dentro Mckennie e Conceiçao: sono proprio loro due a dare la scossa decisiva al match. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Champions, Juve ai playoff. Il Corriere dello Sport apre su Spalletti: Lucio showLa Juventus batte 2-0 il Benfica e scala posizioni in classifica in Champions League, raggiungendo la qualificazione ai playoff. Va dunque a Spalletti. tuttomercatoweb.com

Champions League, la Juventus batte il Benfica mentre l’Atalanta crolla: tutti i risultati del 21 gennaioJuventus-Benfica 2-0 con Thuram e McKennie, Atalanta-Athletic Bilbao 2-3 in rimonta. Tutti i risultati della settima giornata di Champions League. lifestyleblog.it

Non siamo all’altezza di giocare in questa Champions League". Parole nette di Antonio Conte dopo il pareggio del Napoli a Copenaghen. Il suo disappunto racconta bene la tensione di queste giornate, con la qualificazione che ora pende da un filo in vista de - facebook.com facebook

Champions League, in questo momento l'Inter incrocerebbe ai playoff una tra Marsiglia e Bayer Leverkusen. Ma sappiamo che l'ultima giornata stravolge sempre tutto x.com