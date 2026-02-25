Dobbiamo confessarlo. Eravamo davvero dispiaciuti l'altro giorno quando abbiamo saputo che il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, Achille Costacurta, uno di cui si parla troppo poco, ha deciso di non partecipare al Grande Fratello, condotto da Ilary Blasi; la cui figlia, Chanel Totti, sta per debuttare nella nuova edizione di Pechino Express, reality da dove sono già passati i Caressa, i Ferrara, i Vergassola e, per chiudere il cerchio della sagrada familia televisiva, Martina Colombari e Achille Costacurta. E peraltro crediamo che abbia ragione Chanel quando ai giornali ha detto: «Essere figlia di non è semplice». E immaginati non esserlo Grazie a dio però abbiamo letto il cast di Sanremo. Dove ci sono il figlio di Gigi D'Alessio; il figlio di Alessandro Gassmann; Elettra Lamborghini, che di qualcuno sarà pur figlia; la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini (Jolanda, che ha ricordato anche lei come «Essere figlia di non è semplice», la stessa cosa che ha detto Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e della Hunziker, quando giorni fa ha lanciato un suo podcast); e poi Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, il quale ieri gli ha dedicato un commovente messaggio: «Per tutti sei Tredici Pietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L’artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada FamiliaAndrea Mastrovito, artista di Bergamo, ha appena terminato di lavorare sulla torre più alta della Sagrada Familia.

Sagrada Família: storia, segreti del capolavoro di Gaudí a BarcellonaLa Sagrada Família, capolavoro di Antoni Gaudí a Barcellona, rappresenta un esempio unico di architettura innovativa e di impegno artistico durato oltre un secolo.

Note storiche, la Torre di Gesù svetta sulla Sagrada FamiliaIl 20 febbraio è stato installato il braccio superiore della croce della torre di Gesù Cristo della Sagrada Família a Barcellona ... acistampa.com

La Sagrada Familia de Barcelona conquista los cielos: ahora es la iglesia más alta del mundo.La Sagrada Familia raggiunge i 172,5 metri con la posa della croce sulla torre di Gesù Cristo e diventa la chiesa più alta del mondo dopo 144 anni di lavori. Inaugurazione il 10 giugno 2026, mentre il ... firstonline.info

La Sagrada Familia raggiunge i 172,5 metri con la posa della croce sulla torre di Gesù Cristo e diventa la chiesa più alta del mondo dopo 144 anni di lavori. Inaugurazione il 10 giugno 2026, mentre il completamento definitivo è atteso entro il 2034. Il video dell - facebook.com facebook

