Il premier spagnolo, spesso presentato come esempio di integrità, si trova al centro di due realtà contrastanti. Da un lato, critica apertamente l'Occidente, dall'altro, aumenta le scorte di gas provenienti dalla Russia. Questa condotta ha suscitato diverse reazioni e sollevato dubbi sulla sua coerenza politica, in un momento in cui la posizione del governo spagnolo si fa sempre più complessa e articolata.

Il buono e puro premier spagnolo, forse, non è poi così moralmente puro. Amato dalla sinistra e divenuto ormai simbolo della coscienza occidentale, Sanchez è finito per rimuovere in piena autonomia quel velo di ipocrisia con cui dall'alto del suo scranno ha giudicato finora tutti i paesi a suon di lezioni di diritto internazionale. Riporta infatti il quotidiano El Pais che nel mese di marzo la Spagna ha fatto scorte record di gas dalla Russia, cioè da quel paese che dal 24 febbraio 2022 prosegue una guerra di invasione contro l'Ucraina. Davanti alla crisi economica, Sanchez deve aver accantonato i libri di etica e diritto. Niente voce grossa contro lo Zar, quindi, o almeno non la stessa che Madrid alza sovente contro Israele e gli Stati Uniti per rimbeccarli sulle loro azioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spagna, il doppio volto del "buon" Sanchez" che sgrida l'occidente e fa scorta record di Gas dalla Russia

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