La Russia contro l’Occidente | Su Navalny fa necropropaganda
La Russia accusa l’Occidente di diffondere “necropornografia” su Navalny, provocando una polemica tra Mosca e i Paesi europei. La causa di questa tensione è una teoria secondo cui l’oppositore russo sarebbe stato avvelenato con un veleno proveniente dalla pelle di una rana sudamericana, teoria che ha scatenato accuse reciproche e proteste diplomatiche. Nel frattempo, le autorità russe rifiutano ogni responsabilità e continuano a sostenere che si tratta di propaganda mirata a screditare il Paese.
La morte di Alexei Navalny continua a scuotere il panorama politico internazionale. Il Regno Unito e i principali Paesi europei confermano che l’oppositore russo sarebbe stato assassinato tramite un veleno estratto dalla pelle di una rana freccia sudamericana. La Russia, tuttavia, nega questa ricostruzione e rilancia la propria posizione. L’ambasciata russa a Londra, nello specifico, ha definito le accuse come un esempio di quella che ha chiamato “necropropaganda occidentale”, sostenendo che l’Occidente non stia cercando giustizia, preferendo sfruttare la morte di un cittadino russo a fini propagandistici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Così la Russia conduce la guerra cognitiva contro l’Occidente. Il paper dell’Istituto Germani
La Russia sta portando avanti una vera e propria guerra cognitiva contro l’Occidente, e non si tratta solo di propaganda.
