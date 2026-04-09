Durante un intervento alla Camera, la premier ha affrontato il tema dell’energia, con particolare attenzione alla questione dei costi del gas russo. In questa occasione, il capogruppo della Lega ha portato all’attenzione un caso rilevante legato alla gestione delle risorse energetiche in Europa, sottolineando le sfide legate alla riduzione della dipendenza da Mosca. La discussione si inserisce nel quadro delle misure adottate per contenere le spese nel settore energetico.

Durante l’intervento della premier Meloni alla Camera, il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha sollevato un caso diplomatico ed economico cruciale riguardante la gestione delle risorse energetiche europee. La proposta avanzata dal esponente punta a scardinare le attuali restrizioni sui flussi di gas e petrolio provenienti dalla Russia per contenere l’impennata dei costi che grava sulle famiglie e sulle industrie del nostro Paese. La richiesta di una revisione delle politiche energetiche europee. Il fulcro della posizione espressa da Molinari durante la risposta all’informativa governativa risiede nella necessità di una sospensione del patto di stabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia: la sfida della Lega per abbattere i costi del gas russo

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