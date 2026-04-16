In un caso che ha attirato l'attenzione delle autorità, una donna è stata accusata di aver somministrato sostanze psicoattive a uomini soli durante cene a casa sua. La donna, che si presentava come una chef, aveva organizzato incontri convivali in cui, secondo quanto si è appreso, avrebbe somministrato farmaci senza il consenso dei presenti. La scena descritta includeva una cena con pasta calda e un ambiente apparentemente tranquillo.

La cena era pronta. Il profumo della pasta appena servita riempiva la stanza, un'atmosfera decisamente rassicurante. Una di quelle sere in cui ci si concede il lusso di non cucinare, di affidarsi a qualcun altro, magari per compagnia, magari per rompere la solitudine. È successo a Venaria Reale, alle porte di Torino, nella sera di pochi giorni fa. La vittima è un uomo di 68 anni, solo in casa, che aveva accettato quell’invito diverso dal solito. Lei si era presentata così: una chef a domicilio, dai modi gentili ma professionali, addirittura fragile. Diceva di avere problemi di salute, di vivere una condizione difficile. E forse è stato proprio questo a far abbassare ogni difesa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Spaghetti alle benzodiazepine: così la finta chef narcotizzava uomini soli

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Torino, finta chef va a casa di un uomo e lo narcotizza con un piatto di spaghetti: si cercano altre vittime; Benzodiazepine negli spaghetti, chef a domicilio narcotizza e rapina il cliente; Voglio soddisfare i commensali. Così scriveva la chef che narcotizzava e rapinava i clienti; Sono una chef, ma era una ladra. Truffa choc ad anziano (narcotizzato e derubato).

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