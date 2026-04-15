Narcotizzato con gli spaghetti alle benzodiazepine e derubato in casa a Venaria Reale | arrestata la falsa chef conosciuta tramite un sito di appuntamenti

Il 6 febbraio 2026 un uomo di 68 anni residente a Venaria Reale è stato rapinato nella propria abitazione dopo aver incontrato una donna tramite un sito di incontri. La vittima ha riferito di essere stata narcotizzata con gli spaghetti alle benzodiazepine e di aver subito il furto. La donna coinvolta, che si presentava come una chef, è stata arrestata. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

La sera del 6 febbraio 2026 un italiano di 68 anni residente a Venaria Reale è stato vittima di una rapina avvenuta in casa dopo un incontro organizzato tramite un sito di dating. La donna, 49enne italiana, che si era presentata da lui con il nome di Francesca e che si era qualificata come una.🔗 Leggi su Torinotoday.it Vedi Napoli e poi Mangia, spaghetti alle vongole fujute e polpo alla luciana: gli appuntamenti dal 17 al 19 aprileTutti gli appuntamenti della quarta edizione della rassegna "Vedi Napoli e poi Mangia" con protagonisti gli spaghetti alle vongole fujute, il... "Datemi la casa popolare subito", esagitato aggredisce le assistenti sociali a martellate: arrestato a Venaria RealeAll'ora di pranzo dello scorso martedì 3 febbraio 2026 un italiano di 58 anni residente a Venaria Reale ha aggredito, negli uffici messi a...