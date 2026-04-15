La chef professionista che preparava deliziosi spaghetti alle benzodiazepine

Una donna, che si presentava come chef professionista su un sito di incontri, è stata coinvolta in un’indagine per aver preparato spaghetti contenenti benzodiazepine. La presunta chef affermava di offrire cene di alto livello, ma le autorità hanno scoperto che aveva somministrato sostanze stupefacenti durante incontri privati. La vicenda è al centro di un procedimento legale in corso, con accertamenti su eventuali altri episodi simili.

In un sito di incontri si presentava come Francesca, chef professionale in grado di preparare cene di alto livello. Ma quando si è messa ai fornelli in casa del cliente 68enne a Venaria Reale gli spaghetti erano un po’ indigesti: li aveva conditi con le benzodiazepine. Lui però non deve essersene accorto fino a quando non ha scoperto di essere stato derubato di un orologio, 10mila euro, documenti e carte di credito. Il personale del 118 l’ha trovato in camera da letto narcotizzato e ha chiamato i carabinieri. Che hanno arrestato una coppia residente nell’Alessandrino, lei 49 anni e il compagno di 63. Gli spaghetti alle benzodiazepine. Gli investigatori hanno fatto analizzare la pentola e sono emerse le tracce di benzodiazepine.🔗 Leggi su Open.online

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