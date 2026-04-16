Durante il CinemaCon 2026 è stato annunciato il titolo ufficiale del sequel di Balle Spaziali, intitolato Spaceballs: The New One. La conferma dell’uscita del film, che vede tra i protagonisti Rick Moranis, è arrivata nel corso dell’evento dedicato all’industria cinematografica. La pellicola è stata presentata con grande attesa dai fan della commedia spaziale.

Il CinemaCon 2026 ha regalato ai fan della fantascienza comica la notizia che tutti aspettavano: il sequel di Balle Spaziali è realtà. Durante la presentazione di Amazon MGM Studios, è stato svelato il titolo ufficiale dell’attesissimo capitolo due: “Spaceballs: The New One”. L’uscita nelle sale è già fissata per il 23 aprile 2027, segnando il ritorno sul grande schermo di uno dei franchise satirici più amati della storia del cinema. Il Ritorno di una Leggenda: Rick Moranis di nuovo come Casco Nero. La sorpresa più grande dell’evento è stata la partecipazione di Rick Moranis. L’attore, lontano dalle scene da molti anni, riprenderà l’iconico ruolo di Casco Nero (Dark Helmet).🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spaceballs: The New One – Al CinemaCon svelato il titolo ufficiale della pellicola con Rick Moranis!

Notizie correlate

Leggi anche: Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum – Svelato il cast ufficiale al CinemaCon!

Balle spaziali 2, Mel Brooks riabbraccia Rick Moranis: "Ecco come l'ho convinto a tornare"Il regista, comico e produttore tornerà al cinema con il sequel atteso di uno dei suoi grandi film anni '80 e ha convinto anche una delle star a far...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: CinemaCon 2026, i grandi titoli Universal al centro del terzo giorno; ‘Spaceballs 2’ Trailer Spoofs ‘Star Wars’ Lightsaber Fights, ‘Avatar’ and Hollywood Mergers in Hilarious Sequel Titled ‘The New One’.

SPACEBALLS: THE NEW ONE Sequel Footage Is a Total RiotThe New One, dropped some wacky and humorous footage at CinemaCon 2026. The post SPACEBALLS: THE NEW ONE Sequel Footage Is a Total Riot appeared ... yahoo.com

Mel Brooks Confirms ‘Spaceballs: The New One’ As Sequel Lands 2027 ReleaseMel Brooks is back in orbit, and he’s not pretending otherwise. Nearly four decades after Spaceballs first tore into sci-fi’s biggest sacred cows, the comedy legend has officially revealed the ... bluntmag.com.au

An Australian initiative is helping bring new life to one of southern Italy’s historic treasures. Founded by Italo-Australian Josephine Carrabs, Irpinia Escapes is now leading the revitalisation of the Castello di Gesualdo, transforming it into a cultural and to - facebook.com facebook