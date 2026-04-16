Spaccio sul litorale la compagna del pusher | Il sequestro? Solo una messa in scena

Sul litorale si sono svolti recenti accertamenti legati a un caso di spaccio di droga. La compagna di un pusher coinvolto ha dichiarato che il sequestro effettuato dalle forze dell'ordine sarebbe stato solo una messa in scena. Durante l'interrogatorio, ha anche affermato di non conoscere i dettagli precisi dei rapporti tra il suo partner e altri individui coinvolti, ma ha confermato che queste persone avevano a che fare con debiti legati alla droga.