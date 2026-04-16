Spaccio sul litorale la compagna del pusher | Il sequestro? Solo una messa in scena
Sul litorale si sono svolti recenti accertamenti legati a un caso di spaccio di droga. La compagna di un pusher coinvolto ha dichiarato che il sequestro effettuato dalle forze dell'ordine sarebbe stato solo una messa in scena. Durante l'interrogatorio, ha anche affermato di non conoscere i dettagli precisi dei rapporti tra il suo partner e altri individui coinvolti, ma ha confermato che queste persone avevano a che fare con debiti legati alla droga.
“Non so nello specifico i rapporti che Ivan avesse con Oreste Lagnese e con Alfredo Zampi ma so che avevano a che fare con la droga, con debiti di droga. In merito alla vicenda dell’albergo Exagon a Mondragone, so che Alfredo Zampi era lì ma non era stato chiuso in albergo. Tuttala vicenda.🔗 Leggi su Casertanews.it
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