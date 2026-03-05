Spaccio sul litorale il pusher indebitato | Mi voleva accollare il suo debito con quelli di Secondigliano

Un pusher coinvolto in attività di spaccio sul litorale ha dichiarato di conoscere una persona dal 2019, con cui aveva avuto rapporti esclusivamente legati alla compravendita di droga. Secondo quanto riferito, aveva un debito di circa 6000 euro nei confronti di questa persona, che avrebbe cercato di fargli assumere un ulteriore debito con altri soggetti di Secondigliano.

“Conoscevo Oreste Lagnese dal 2019 esclusivamente per la compravendita di droga che facevo con lui. Avevo però un debito con lui di circa 6000 euro”. Sono le dichiarazioni di Ivan Pulito, pusher mondragonese, imputato di reato connesso, rese nel processo a Oreste Lagnese, 27enne di Mondragone coinvolto con Fabio Orveto, 45enne mondragonese (la cui posizione è stata stralciata), e insieme ad altre 8 persone nella maxi operazione dei carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulle oltre 15.000 le cessioni di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, cocaina e crack con il placet del clan La Torre. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Spaccio sul lungomare, i carabinieri arrestano il pusher

Spaccio sul lungomare, il pusher finisce nella rete dei carabinieri

