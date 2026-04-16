Spaccio di strada ok allo stop della lieve entità | insorgono le opposizioni

Nella giornata di oggi, il Senato ha approvato un emendamento che prevede lo stop per le condotte di spaccio di strada di lieve entità. L'iniziativa, sostenuta principalmente dalla maggioranza di centrodestra e presentata dal senatore Marco Lisei, riguarda la definizione di una categoria specifica per queste situazioni. La decisione ha suscitato reazioni contrarie da parte delle opposizioni, che hanno espresso perplessità sulla portata della norma.

Ok allo stop della lieve entità per lo spaccio di strada: l’aula del Senato ha approvato un emendamento unitario della maggioranza, a trazione FdI, a prima firma del senatore Marco Lisei, che introduce una circoscrizione della lieve entità sullo spaccio di strada. Relativamente a produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope “il fatto non si considera di lieve entità quando, per l’allestimento di mezzi o di strumenti, ovvero per le modalità dell'azione, le condotte risultano poste in essere in modo continuativo e abituale”, si legge nella riformulazione dell’emendamento al dl Sicurezza approvata dall’aula e accolta da Lisei.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Spaccio di strada, ok allo stop della lieve entità: insorgono le opposizioni Notizie correlate Stop della maggioranza al congedo paritario. Insorgono le opposizioniAGI - La maggioranza stoppa la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo paritario per entrambi i genitori. Spagna, Sanchez regolarizza 500mila migranti. Insorgono le opposizioniIl governo spagnolo di Pedro Sanchez ha approvato in Consiglio dei ministri il "Real Decreto" che avvia il processo di regolarizzazione straordinaria... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spaccio di cocaina in strada, arrestato 43enne; Spacciatore trovato in auto con dosi di droga e soldi. Tradito dal nervosismo; Funghi allucinogeni, ecstasy e lsd: la casa trasformata in supermarket della droga; Perugia, arrestato 21enne per spaccio di droga dopo un tentativo di fuga. Bologna, spaccio nella zona Barca: arrestati due conviventi in via Decumana, sequestrate 31 dosi di cocainaDue giovani arrestati a Bologna per spaccio di cocaina: sequestrati droga e denaro durante controlli della Polizia nella zona Barca. virgilio.it ROMA, SPACCIO IN CORSA E VEDETTE PER LA FUGA: 5 ARRESTI LAMPO DEI FALCHI DELLA POLIZIA DI STATOProsegue incessantemente, nei quartieri della Capitale, il controllo attento dei Falchi della Polizia di Stato volto al contrasto ... meridiananotizie.it Spaccio sul lungomare: arrestato 28enne gambiano "Arrestato da agenti della Squadra Volante di Salerno un giovane gambiano trovato in possesso di sostanze stupefacenti da smerciare" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #arresto #eseiprotago facebook Le regole dello spaccio di Manuel il 'Matto'. Multe a chi sbaglia, premi a chi vende di più e chi ha debiti viene "sbriciolato" ift.tt/e6H5qks x.com