Scarpe in finta pelle fabbricate in Africa ' spacciate' per europee | maxi sequestro al porto di Livorno VIDEO

Al porto di Livorno, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha sequestrato un carico di scarpe in finta pelle provenienti dall’Africa. In totale, sono state intercettate tre spedizioni, che erano state presentate come prodotti europei. Il sequestro rappresenta un intervento importante per contrastare la commercializzazione di articoli contraffatti. Le scarpe sono state sottoposte a sequestro e si stanno verificando ulteriori dettagli sul caso.

Maxi sequestro di scarpe al porto di Livorno da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In totale sono state intercettate 3.500 paia di calzature in pelle realizzate per diversi marchi italiani per un valore commerciale stimato di circa 350mila euro. Come accertato, i prodotti riportavano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it VIDEO | Il maxi sequestro di cocaina purissima in portoNel video le immagine del maxi sequestro di droga effettuato da guardia di finanza e funzionari della dogana nel porto di Genova. VIDEO | Maxi sequestro "natalizio" in porto: scoperte 20mila borse contraffatteI prodotti contraffatti - per un valore di più di 33 milioni di euro - sono stati trovati al porto di Pra': rischiavano di finire sotto l'albero di...