Sorpreso a rubare nella palazzina evacuata la solidarietà del sindaco ai residenti | Continueremo a essere al vostro fianco

Il sindaco ha espresso solidarietà ai residenti di un condominio evacuato dopo che alcuni di loro sono stati sorpresi a rubare all’interno degli appartamenti vuoti. La vicenda si inserisce in un contesto già segnato da una frana che aveva colpito l’area e da episodi di sciacallaggio che avevano coinvolto le abitazioni disabitate. Il primo cittadino ha assicurato che l’amministrazione continuerà a sostenere i residenti in questa fase difficile.

“Torno a esprimere solidarietà e vicinanza ai residenti del condominio Mare e Monti di via Anelli Fieramosca, già duramente provati dalla frana e anche vittime del fenomeno dello sciacallaggio che ha interessato gli alloggi vuoti”. Così il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, commenta quanto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate "Ci sono rumori sospetti", i residenti danno l'allarme. Ladro sorpreso a rubare nell'appartamentoUn uomo di origini gambiane, di circa 30 anni, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia e ora dovrà rispondere di tentato furto in... Appartamento in fiamme nella notte: palazzina evacuata, due persone in ospedaleNotte di paura quella tra sabato e domenica a Casemurate, nel territorio ravennate al confine col forlivese, dove poco dopo le 2 si è sviluppato un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: SORPRESO A RUBARE SU AUTO IN SOSTA, AGGREDISCE I POLIZIOTTI: CONDANNATO A 5 ANNI DI RECLUSIONE; Sorpreso a rubare nella palazzina evacuata, la solidarietà del sindaco ai residenti: Continueremo a essere al vostro fianco; Sente rumori in cantina e chiama il 112: 26enne sorpreso a rubare un monopattino ad Arona; Verbania, sorpreso a rubare nel supermercato dove lavora: denunciato un uomo di 49 anni. Sorpreso a rubare in officina nella notte: arrestato 38enne a RioneroRIONERO IN VULTURE (PZ) - I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un 38enne di Venosa, sorpreso nella notte all’interno di un’offic ... ivl24.it Misterbianco, sorpreso a rubare cavi di rame: arestatoI Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, al termine di un intervento effettuato in sinergia con la Centrale Operativa, hanno arrestato un 33enne catanese, sulla base degli indizi raccolti da verif ... catanianews.it Un uomo è stato denunciato a Sarzana dopo essere stato sorpreso mentre uccideva un gatto con l'intenzione di cucinarlo in un parco pubblico. L'episodio scioccante è avvenuto nel pomeriggio nel quartiere Crociata, dove alcuni passanti hanno allertato i cara - facebook.com facebook #Glasner: “Non andremo a #Firenze per difendere il 3-0. Sorpreso che all’andata abbiamo fatto 3 gol a una squadra in salute” x.com