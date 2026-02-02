Ci sono rumori sospetti i residenti danno l' allarme Ladro sorpreso a rubare nell' appartamento

Gli abitanti di via Flaminia hanno chiamato la polizia dopo aver sentito rumori sospetti. Gli agenti sono intervenuti e hanno trovato un ladro con un piede di porco ancora in mano, subito sorpreso mentre cercava di forzare porte e maniglie per entrare in un appartamento.

Un uomo di origini gambiane, di circa 30 anni, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia e ora dovrà rispondere di tentato furto in abitazione ANCONA - È stato sorpreso con un piede di porco all'interno di un appartamento di via Flaminia, dopo aver forzato porte e maniglie per introdursi nello stabile. Un uomo di origini gambiane, di circa 30 anni, è stato arrestato nella serata di ieri dalla Polizia e ora dovrà rispondere di tentato furto in abitazione. L'intervento è scattato poco prima delle 22, dopo una segnalazione alla Sala Operativa per la presenza sospetta di una persona all'interno di un edificio.

