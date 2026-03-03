Benzina e diesel la tabella coi nuovi prezzi | quanto costa il pieno da stamattina

A partire da questa mattina, sono entrati in vigore i nuovi prezzi della benzina e del diesel, con aumenti già visibili nelle pompe di distribuzione. I rincari si devono alle recenti variazioni delle quotazioni del petrolio, influenzate dagli effetti della guerra in Medio Oriente. La tabella con i prezzi aggiornati è stata pubblicata e i consumatori possono consultarla per conoscere i costi attuali.

Si fanno sentire i primi effetti della crisi iraniana: il gasolio all'ingrosso fa segnare +16%, aumenta anche la benzina. E non è ancora finita I rincari sono già tra noi. Si fanno sentire i primi effetti della guerra in Medio Oriente sui prezzi di benzina e gasolio per effetto dell'impennata delle quotazioni petrolifere. Secondo la 'Staffetta Quotidiana', testata giornalistica specializzata nel settore energetico, l'impatto sul Brent (il petrolio greggio, la materia prima) è stato finora tutto sommato limitato facendo segnare un +6,7%, ma altrettanto non si può dire per la quotazione del gasolio sui mercati all'ingrosso il cui costo ha registrato un balzo del 16%. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Guerra in Iran, salgono i prezzi per benzina, gasolio e gpl: quanto costa in più un pieno per l’autoIl prezzo del petrolio torna a correre e in Italia l’effetto è immediato: i carburanti schizzano verso l’alto, riaccendendo l’incubo di un nuovo...

Impennata dei prezzi di benzina e diesel, Da quanto non era così alto il gasolioArrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell'impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l'attacco di Stati Uniti e...

Guerra in Iran: benzina alle stelle e bollette a rischioL’escalation in Medio Oriente spinge la benzina ai massimi da oltre un anno. A rischio anche il gas e le bollette. Il peggio però potrebbe ancora arrivare ... insella.it

Guerra e rincari, il diesel vola a 1,76 euro: quanto costa il pieno da oggi (tabella)Si fanno sentire i primi effetti della crisi iraniana: il gasolio all'ingrosso fa segnare +16%, aumenta anche la benzina. E non è ancora finita ... today.it

