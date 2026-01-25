La sorpresa al distributore | il diesel è più caro della benzina

Dal primo gennaio, il prezzo del diesel ha superato quello della benzina, a seguito della riforma sul riallineamento delle accise. Questa modifica ha determinato un aumento dei costi al distributore, influenzando le tariffe per i consumatori. È importante conoscere le ragioni di questa variazione e come si riflette sul mercato dei carburanti nel contesto attuale.

Diesel più caro della benzina per effetto della riforma sul riallineamento delle accise entrata in vigore dal primo gennaio. La manovra di Governo ha infatti stabilito una riduzione delle accise di 4,05 centesimi a litro per la benzina e un aumento di pari importo per il gasolio. Risultato: nei distributori pugliesi in questi giorni le tariffe self oscillano da 1,609 a 1,699 euro a litro per il gasolio e tra 1,579 e 1669 euro a litro per il super; rincari immediati, dunque, per cittadini e imprese di trasporti per le quali l'aumento di costo potrebbe arrivare a circa 720 a settimana. A questo si aggiungono le preoccupazioni legate agli sviluppi della situazione geopolitica che spinge costantemente al rialzo.

