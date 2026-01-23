La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaio

A Roma, sabato 24 e domenica 25 gennaio, si svolgerà una nuova edizione di “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”. L’evento prevede una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Un’opportunità per smaltire correttamente materiali di grandi dimensioni e contribuire alla tutela dell’ambiente urbano.

Sabato 24 e domenica 25 gennaio torna a Roma un nuovo appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI. Per l’occasione saranno a disposizione.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 22 e domenica 23 novembre Leggi anche: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 29 e domenica 30 novembre Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 17 gennaio; Raccolta Rifiuti A Thiene. Inizia il posizionamento dei nuovi contenitori smart per l’indifferenziato-secco residuo; Rifiuti, sospesa per il maltempo la raccolta per domani di carta e cartone; La raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici tra strategie per l’Artico e risorse sprecate in Italia. Rifiuti, il Varesotto corre verso l’80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la sogliaLa provincia si conferma tra le più virtuose della Lombardia con quasi il 79% di raccolta differenziata. Nel capoluogo cresce leggermente la percentuale, ma il sacco indifferenziato resta troppo pes ... varesenews.it La raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici tra strategie per l’Artico e risorse sprecate in ItaliaMentre il governo vara una nuova strategia per assicurarsi terre rare e risorse energetiche nella regione artica, l’Italia continua a sprecare metalli preziosi recuperabili dai rifiuti elettrici ed el ... nationalgeographic.it #Polla- Realizzato un nuovo centro di raccolta dei rifiuti finanziamenti da Pnrr. Struttura da 5800mq per rafforzare la differenziata #Ambiente #Cronaca #Struttura #Differenziata #Rifiuti #Finanziamenti #NanoTV facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.