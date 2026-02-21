La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 21 febbraio

Il 21 febbraio, a Roma, si svolge una giornata speciale dedicata alla raccolta di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. La manifestazione, intitolata “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, permette ai cittadini di smaltire gratuitamente grandi oggetti e apparecchiature obsolete. L’evento coinvolge vari quartieri della città, con punti di raccolta allestiti in diverse zone. La partecipazione è aperta a tutti, senza prenotazione.

Nel weekend solito appuntamento con la giornata del riciclo. Ecco le informazioni sulle sette postazioni attive nel fine settimana in tutta la Capitale Per l'occasione saranno a disposizione dei cittadini le postazioni dei municipi III, V, VII, VIII, IX, X e XIV. Qui ci si potrà liberare, dalle ore 08:00 alle 12:30, dei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti.

La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 24 e domenica 25 gennaioA Roma, sabato 24 e domenica 25 gennaio, si svolgerà una nuova edizione di “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”.

Rifiuti: Ama, sabato e domenica raccolta ingombranti in undici municipi di RomaNel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 gennaio, l’Ama ripropone in undici municipi di Roma la campagna “Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo”.

