Durante le celebrazioni di Songkran in Thailandia, il bilancio delle vittime è salito a 216, con 191 decessi nei primi tre giorni, a partire dal 13 aprile. La festa, nota per gli scontri con l’acqua, si è trasformata in un evento tragico con un alto numero di incidenti e perdite di vite umane. I dati sono stati comunicati dalle autorità locali, che continuano a monitorare la situazione.

Il bilancio della festa di Songkran in Thailandia è diventato un tragico elenco di vite spezzate, con 191 decessi registrati durante i primi tre giorni di celebrazioni iniziate il 13 aprile. Quella che dovrebbe essere la più grande battaglia d’acqua al mondo si è trasformata in una serie di incidenti mortali sulle strade del Paese tra il 13 e il 15 aprile. Le statistiche raccolte dalle autorità descrivono un quadro di violenza stradale senza precedenti per l’occasione. Tra il 10 e il 15 aprile, il numero totale di vittime è salito a 216, mentre le persone ferite hanno raggiunto quota 1.073, a fronte di ben 1.108 incidenti stradali documentati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Songkran, il festival dell’acqua si tinge di sangue: 216 morti

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