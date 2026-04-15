Sonego-Rublev ATP Barcellona 2026 | orario tv programma streaming

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona 2026. La partita è programmata per una data specifica e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv, con orario e canali da confermare. Si tratta di uno degli incontri principali del giorno nel torneo, che si svolge sulla terra battuta catalana. Gli appassionati potranno seguire l’evento anche attraverso le piattaforme digitali ufficiali.

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Pedro Martinez, il tennista italiano sarà atteso da un incrocio decisamente impegnativo contro la testa di serie numero 5 del tabellone, al suo secondo match dopo tre mesi di assenza dai campi internazionali (la sua ultima apparizione risaliva agli Australian Open nel mese di gennaio). L’appuntamento è per giovedì 16 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 13.30: il programma di giornata sul Pista Rafa Nadal sarà aperto da RinconRoca Batalla-Krajlcek-Mektic, poi a seguire (e non prima delle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

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