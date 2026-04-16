Il sindacato Sap ha sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità di chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Mese e della sezione della Polizia Postale nel capoluogo della provincia di Sondrio. La notizia ha attirato l’attenzione sulla situazione dei servizi di sicurezza nella zona, con un allarme che evidenzia il rischio di una riduzione delle strutture di polizia presenti sul territorio.

Il sindacato Sap ha lanciato un allarme che mette in discussione la tenuta dei presidi di sicurezza nella provincia di Sondrio, segnalando il rischio concreto di chiusura per il distaccamento della Polizia Stradale di Mese e la sezione della Polizia Postale del capoluogo. La carenza di personale mette a repentaglio servizi essenziali in Valchiavenna e nel settore della lotta al crimine informatico, proprio mentre le istituzioni celebrano la storia del Corpo. La preoccupazione sollevata da Cristiano Ambrosini, segretario provinciale del Sap, arriva a ridosso delle celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione del Corpo. Durante l’evento, il questore Sabato Riccio aveva voluto ringraziare personalmente ogni componente dell’organismo per l’impegno costante nel mantenere vivo il principio di esserci sempre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondrio sotto assedio: rischio chiusura per Polizia a Mese e Sondrio

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