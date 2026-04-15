La Polizia Stradale di Mese e la sezione Polizia Postale di Sondrio stanno affrontando una seria carenza di personale, che sta mettendo a rischio le loro attività quotidiane. Il sindacato ha lanciato un allarme, segnalando che le risorse umane disponibili non sono sufficienti a garantire il normale funzionamento dei due distaccamenti. La situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di intervento e di tutela delle aree di competenza.

Sondrio – La grave carenza di organico sta portando al collasso il distaccamento di Polizia Stradale di Mese e la sezione Polizia Postale di Sondrio. Un’eventualità, questa, paventata senza giri di parole dalla segreteria provinciale del Sap, il Sindacato autonomo Polizia, a neppure una settimana dalla festa che anche nel capoluogo ha ricordato il 174° dalla fondazione del Corpo, con il questore Sabato Riccio che non ha mancato di ricordare e ringraziare, una per uno, le componenti di questo articolato organismo che a vario titolo tiene fede al motto “esserci sempre”. SONDRIO, Sindacato Autonomo di Polizia Cristiano Ambrosini - foto (ANSAANP) Quando si è in pochi, troppo pochi, però, anche “esserci” comporta non poche difficoltà e la preoccupazione per il futuro non può certo dirsi mal riposta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Polstrada di Mese e la Postale di Sondrio sono a rischio: l’allarme del sindacato

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