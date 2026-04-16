Sondaggi YouTrend FdI in calo al 26,4% -0,4% ma tiene perché il 79% degli intervistati è favorevole alla rottura con Trump
Secondo gli ultimi sondaggi di YouTrend, Fratelli d'Italia si colloca al 26,4%, con una diminuzione dello 0,4% rispetto alla rilevazione precedente. Nonostante questa lieve flessione, il partito mantiene una buona tenuta grazie al fatto che il 79% degli intervistati si dice favorevole a una rottura con l'ex presidente degli Stati Uniti.
Ecco gli ultimi sondaggi politici sui partiti italiani Gli ultimi sondaggi politici di YouTrend mostrano come Fratelli d'Italia si attesti al 26,4%, con un calo dello 0,4% rispetto alla penultima rilevazione. Tuttavia, non si tratta di un calo così sostanziale, anche perché la base elettorale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi (e variazione rispetto al 26 marzo): FdI 28,1% (-0,1) PD 22,4% (+0,6) M5S 12,7% (-0,5) FI 8,6% (-0,3) Lega 7,2% (+0,9) AVS 6,4% (-0,3) FN 3,3% (-0,3) Azione 3,0% (=) IV 2,3% (+0,1) +E 1,5% (=) N x.com