Sondaggi YouTrend FdI in calo al 26,4% -0,4% ma tiene perché il 79% degli intervistati è favorevole alla rottura con Trump

Da ilgiornaleditalia.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi sondaggi di YouTrend, Fratelli d'Italia si colloca al 26,4%, con una diminuzione dello 0,4% rispetto alla rilevazione precedente. Nonostante questa lieve flessione, il partito mantiene una buona tenuta grazie al fatto che il 79% degli intervistati si dice favorevole a una rottura con l'ex presidente degli Stati Uniti.

Ecco gli ultimi sondaggi politici sui partiti italiani Gli ultimi sondaggi politici di YouTrend mostrano come Fratelli d'Italia si attesti al 26,4%, con un calo dello 0,4% rispetto alla penultima rilevazione. Tuttavia, non si tratta di un calo così sostanziale, anche perché la base elettorale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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