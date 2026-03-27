Sondaggi politici dopo il referendum | FdI resta primo partito ma in calo Il Pd si avvicina

Dopo il referendum sulla riforma della Giustizia, i sondaggi politici continuano a mostrare il centrodestra in testa con il partito di maggioranza, anche se in leggero calo. Il Partito Democratico si avvicina al primo partito, registrando un aumento nei consensi. La settimana politica italiana si è aperta con questa dinamica, mentre il risultato del voto ha confermato la preferenza per il No.

La settimana politica italiana si è aperta sotto il segno del referendum sulla riforma della Giustizia, con il risultato che ha visto prevalere il No. Secondo gli ultimi rilevamenti, la consultazione non ha rappresentato soltanto una valutazione tecnica delle modifiche legislative, ma si è trasformata in un vero e proprio voto politico. Oltre la metà degli italiani, il 52,8%, ha infatti dichiarato che la propria scelta è stata determinata da un giudizio sul governo Giorgia Meloni, più che sul merito della riforma. Il 28% degli intervistati, invece, ha interpretato il risultato come un rifiuto tecnico delle proposte contenute nella riforma,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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