Software-Mageddon | l’IA travolge il settore IT indiano e i posti di lavoro

Il settore IT in India sta affrontando una trasformazione radicale a causa dell’avanzamento dell’intelligenza artificiale autonoma. Gli strumenti di IA stanno sostituendo molte attività tradizionali, coinvolgendo aziende di grandi dimensioni e migliaia di lavoratori. La crescita del settore, valutata a 315 miliardi di dollari, si scontra con le nuove tecnologie che cambiano i modelli di lavoro e di produzione.

Il cuore pulsante dell’informatica indiana sta subendo una scossa sismica che minaccia le fondamenta stesse del suo modello economico, mentre l’ascesa degli strumenti di intelligenza artificiale autonoma mette in crisi un settore da 315 miliardi di dollari. In questo scenario di trasformazione radicale, il Nifty IT Index ha registrato un crollo prossimo al 20 percento, segnando la perdita più pesante dalla crisi finanziaria del 2008, con conseguenze dirette sul mercato che hanno già portato TCS a tagliare 12.000 posti di lavoro in tutto il mondo. La tempesta, definita come un vero e proprio Software-Mageddon, è esplosa questa primavera a seguito della diffusione di modelli di IA sempre più evoluti e di strumenti agentici capaci di scrivere codice in modo autonomo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Software-Mageddon: l’IA travolge il settore IT indiano e i posti di lavoro Notizie correlate Software, assicurazioni, real estate, logistica: quando l’Ia travolge interi settori di borsaLa prima metà di febbraio dei mercati finanziari è stata paradigmatica delle possibili svolte impetuose che l’adozione dell’intelligenza artificiale... Leggi anche: Arpal: nuovi posti di lavoro disponibili, recruiting day nel settore aeronautico e marittimo