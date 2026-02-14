Software assicurazioni real estate logistica | quando l’Ia travolge interi settori di borsa

A febbraio, i mercati finanziari hanno mostrato come l’intelligenza artificiale stia rivoluzionando settori come il software, le assicurazioni, il real estate e la logistica. La rapida diffusione di queste tecnologie ha portato a cambiamenti concreti, come l’aumento delle transazioni online e l’automatizzazione delle operazioni di magazzino. La loro presenza crescente si riflette in modo evidente sui grafici di borsa, che evidenziano picchi improvvisi in molte aziende coinvolte.

La prima metà di febbraio dei mercati finanziari è stata paradigmatica delle possibili svolte impetuose che l'adozione dell' intelligenza artificiale potrà creare in diversi settori economici su scala globale, principalmente nel comparto dei servizi. In ben quattro occasioni, infatti, l'emersione di nuove, possibili, applicazioni dell'intelligenza artificiale e l'annuncio di tecnologie apparentemente dirompenti da parte di giovani start-up hanno prodotto terremoti borsistici, trascinando giù interi comparti. Il tracollo del software. A inizio mese si è molto parlato del Saas-Ageddon, ovvero della crisi del settore dei software acquistati in maniera modulare e costante dalle aziende per svolgere compiti specifici ( Software as a service, Saas), dato che l'accelerazione del coding da parte dell'intelligenza artificiale ha posto in essere un novero crescente di dubbi sulla tenuta dei gruppi che storicamente traevano profitto da tale mercato.